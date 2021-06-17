У них конфетно-букетный период: новые детали романа Канье Уэста и Ирины Шейк

Роман знаменитостей Ирины Шейк и Канье Уэста, похоже, продолжает быстро развиваться. Источники, близкие к окружению пары, заявили, что у них сейчас конфетно-букетный период.

После того, как американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст и российская модель Ирина Шейк вместе вернулись из Франции, западная пресса продолжает узнавать, что же происходит между знаменитостями. Каждая новая деталь подогревает слухи о романе.

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Новые детали романа Ирины Шейк и Канье Уэста

Сейчас звездная пара много времени проводит вместе, по данным инсайдеров. Эти моменты очень ценные для модели и рэпера.

У Канье и Ирины сейчас конфетно-букетный период. Они узнают друг друга и весело проводят время. Пока это несерьезно, но они очень нравятся друг другу,

– пишет издание.

Также в который раз появилась информация о том, что Ким Кардашян одобряет союз Ирины Шейк и своего бывшего мужа.

"Ким не возражает, потому что она видела, насколько спокойной была Ирина после того, как рассталась с Брэдли Купером. Ей не хотелось бы, чтобы Вест встречался с кем-то, кто собирается болтать с прессой", – добавляет источник.

Роман Ирины Шейк и Канье Уэста