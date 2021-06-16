Семья находится в Италии уже несколько дней. Они себя ведут как обычные туристы и изрядно радуются этому. Супруги и дети уже успели осмотреть главные достопримечательности Венеции, поплавать на гондолах, сделать много фото на память. На некоторых папарацци даже застали их за поцелуями – их вы можете увидеть на сайте издания. Сам Орландо Блум тоже разместил в своем инстаграме совместное фото с любимой.

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"Куча пиццы и поцелуй под мостом на удачу", – подписал Орландо фото и видео.

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Для путешествия Кэти Перри надела удобный зеленый сарафан поверх белой футболки, накрыв голову кепкой. Орландо вместо этого выбрал оливковые шорты и белую футболку. На голову он также надел коричневую кепку. На протяжении прогулки звездный папаша часто носил дочь на себе в сумке-кенгуру.

Что известно о браке Блума и Перри