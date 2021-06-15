Источники из близкого окружения пары и раньше сообщали, что 44-летний Канье Уэст был инициатором романа и проявлял себя как настойчивый мужчина. Химия между ним и Ириной Шейк возникла еще до союза с Ким Кардашян, когда российская модель снималась в клипе рэпера на песню Power и представляла коллекцию одежды бренда Yeezy. Однако тогда манекенщица была влюблена в Криштиану Роналду.
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После скандального развода с Ким Кардашян Канье Уэст вспомнил о своей предыдущей пассии Ирине Шейк и буквально преследовал ее.
Канье и Ирина познакомились в начале весны и с тех пор были на связи, но они начали регулярно видеться всего несколько недель назад. Он преследовал ее,
– говорится в источнике.
Роман Канье Уэста с Ириной Шейк
- Слухи о романе пара спровоцировала после совместного отпуска во Франции, приуроченного ко дню рождения рэпера. Канье Уэст арендовал целый отель в Провансе, где звезды провели четыре дня. Их заметили во время романтической прогулки по территории комплекса и в аэропорту в США, куда они прибыли частным самолетом.
- Если верить сообщениям инсайдеров, Ким Кардашян знала о романе Канье Уэста с Ириной Шейк. Светская львица якобы не против отношений бывшего мужа с моделью. Она уважает Шейк за то, что та не комментирует личную жизнь.
- Одобрительно на новый звездный союз отреагировал и Брэдли Купер – экс-муж Ирины Шейк. Он поддерживает выбор бывшей и искренне хочет, чтобы она была счастлива.