Источники из близкого окружения пары и раньше сообщали, что 44-летний Канье Уэст был инициатором романа и проявлял себя как настойчивый мужчина. Химия между ним и Ириной Шейк возникла еще до союза с Ким Кардашян, когда российская модель снималась в клипе рэпера на песню Power и представляла коллекцию одежды бренда Yeezy. Однако тогда манекенщица была влюблена в Криштиану Роналду.

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После скандального развода с Ким Кардашян Канье Уэст вспомнил о своей предыдущей пассии Ирине Шейк и буквально преследовал ее.

Канье и Ирина познакомились в начале весны и с тех пор были на связи, но они начали регулярно видеться всего несколько недель назад. Он преследовал ее,

– говорится в источнике.