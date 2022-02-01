Нежные и страстные: история любви и трогательные фото Рианны и A$AP Rocky

Барбадосская певица Рианна и ее избранник A$AP Rocky вскоре впервые станут родителями. По этому случаю мы подготовили историю любви и трогательные фото знаменитостей.

Рианна и A$AP Rocky являются одной из самых популярных пар в мировом шоу-бизнесе. Слухи о беременности артистки в сети были уже давно, однако она не подтверждала их. Теперь весь мир нетерпеливо ждет рождения первенца звездной пары.

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История любви Рианны и A$AP Rocky

Слухи о романе между артистами возникли еще в 2013 году. Но тогда рэпер все опроверг. Примечательно, что в том же году Рианна снялась в клипе на его песню.

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В начале 2020 года в сети снова появилась информация о романтических отношениях между Рианной и A$AP Rocky. Тогда их неоднократно видели вместе. 17 января звезды посетили благотворительный концерт в Нью-Йорке, а после этого провели ночь в отеле.



Рианна и A$AP Rocky / Фото Getty Images

Но барбадосская певица не спешила рассказывать миру о новом избраннике. Их роман стремительно развивался, приносил истинное удовольствие. Инсайдер отмечал, что Рианна не задумывалась о том, есть ли у этих отношений будущее. Она просто наслаждалась.

В июне 2021 года A$AP Rocky впервые подтвердил отношения с Рианной. Он дал интервью, в котором признался, что счастлив. Любимая всегда поддерживает его, делает его жизнь лучше. Для рэпера – это любовь всей жизни.

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В декабре 2021 года Рианна была на торжественной церемонии, где ее объявили национальной героиней Барбадоса. Тогда СМИ и поклонники заподозрили звезду в беременности, однако она слухи не подтвердила. Ранее певица и рэпер якобы разговаривали о заключении официального брака и планировали детей.

Отметим, в марте 2020 года в интервью Vogue Рианна говорила, что через десять лет хочет быть многодетной мамой. Артистка мечтает о трех или четырех малышах.

Несколько недель назад инсайдер заявил, что Рианна и A$AP Rocky планируют пожениться в 2022 году. После того, как влюбленные признались, что ожидают рождения первенца, эта информация еще больше заинтересовала публику. Теперь поклонники артистов ждут их свадьбы, а также с нетерпением хотят узнать пол звездного малыша.



Рианна и A$AP Rocky станут родителями / Фото из социальных сетей, DIGGZY

Трогательные фото Рианны и A$AP Rocky

Артисты редко выходят в свет вместе, однако на светских мероприятиях уже не скрывают свои отношения и чувства. Папарацци удается запечатлеть нежное отношение, заботу, поцелуи, объятия.

Рианна и A$AP Rocky / Фото Getty Images