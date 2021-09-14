Темой Бала Института костюма и моды в этом году стала "В Америке: лексикон моды". Она была посвящена американскому модному обществу, пострадавшему за время пандемии. Для светского выхода Рианна и A$AP Rocky выбрали крайне символические образы.

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Вылезли из-под одеяла

Несмотря на пандемию коронавируса и частые карантины в мире, многие провели время под одеялами. Так они работали и отдыхали, не имея возможности путешествовать и даже просто сходить в ресторан. Поэтому Рианна и ее возлюбленный выбрали необычные и эпатажные looks – певица надела черное платье Balenciaga с широким воротником, словно пышным одеялом, оплетавшим ее шею, а также с головным убором, который часто одевают афроамериканки перед сном.



A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images

A$AP Rocky в свою очередь выбрал черный классический костюм с белой рубашкой, но в начале выхода надел на себя яркое одеяло ERL. Пара выглядела довольно вычурно, впрочем все же потрясающе. В частности это был первый выход звезд в статусе пары, ведь до этого они появлялись раньше на красных дорожках только как коллеги и друзья. Они много улыбались и не стеснялись проявлять чувства.



A$AP Rocky и Рианна на Met Gala / Фото Getty Images

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