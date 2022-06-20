В нежном платье и серьгах принцессы Дианы: Кейт Миддлтон очаровала элегантностью

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом была в Аскоте на королевской конной гонке. Хотя герцогиня не очень любит подобные мероприятия, но все равно очаровала публику безупречным внешним видом.

Жена принца Уильяма всегда для выходов выбирает наряды, подчеркивающие изящную фигуру. На конной гонке Кэтрин в очередной раз очаровала элегантностью.

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Элегантный образ Кейт Миддлтон

На мероприятие Кейт приехала в белом платье с принтом в коричневый горох от бренда Alessandra Rich. Соединила изысканные наряды с замшевыми туфлями-лодочками на каблуке от бренда Gianvito Rossi. Среди аксессуаров на Кейт была шляпа-канотье с белыми цветами Sally Ann Provan и роскошные бриллиантовые серьги принцессы Дианы. Эти украшения Миддлтон впервые одевала в 2019 году на церемонию BAFTA-2019. Волосы герцогиня собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и помадой на губах.



Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы / Фото из инстаграмма Криса Джексона



Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы / Фото из инстаграмма Криса Джексона

Известно, что принцесса Диана впервые надела эти серьги в 1989 году. Они стали одними из самых любимых ее украшений для вечерних мероприятий. Вероятно, эти серьги были подарком для нее во время турне по странам Персидского залива в 1989 году.

Предыдущие выходы Кейт Миддлтон