Жена принца Уильяма посетила важное рабочее мероприятие. Она села за круглый стол с министрами правительства Королевского фонда раннего детства в Королевском институте в Лондоне.

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Кейт Миддлтон на очередном мероприятии

Герцогиня Кембриджская сообщила, что прошел год с тех пор, как она с коллегами запустила Королевский фонд для детей. Вместе с министрами Кэтрин обсудила исследования в области раннего развития детей.

Сегодня была еще одна возможность осветить уникальную важность первых пяти лет и значительное влияние, которое он имеет на нашу дальнейшую жизнь. Это может быть сложным вопросом, но у нас есть возможность помочь формировать будущее,

– поделилась герцогиня.



Кейт Миддлтон на западе / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

К рабочему мероприятию Кейт Миддлтон пришла в стильном образе. Она надела трендовый нежно-розовый костюм от Alexander McQueen. Его герцогиня соединила с белым топом и элегантными туфлями-челноками на каблуке.

Жена принца Уильяма дополнила летний аутфит серьгами и бусами от Mappin & Webb. Она распустила волосы и уложила их локонами и подчеркнула черты лица легким макияжем.



Кейт Миддлтон на западе / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

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