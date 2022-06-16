Герцоги Кембриджские присоединились к тем, кто тогда выжил, пообщались с ними и были вместе в трудные минуты.
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Новый выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Для этого события Кэтрин выбрала наряды, которые одевала уже дважды – в 2019 и 2020 годах. Герцогиня предстала перед публикой в элегантном белом платье длины ниже колен, с лаконичным декольте и объемными короткими рукавами. Изящную талию Миддлтон подчеркнул белый ремень. Соединила наряды с туфлями-лодочками бежевого и черного цветов.
Волосы герцогиня уложила в легкие волны, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Среди аксессуаров ее образ завершили серьги с жемчугом, любимое кольцо и клатч кремового цвета.
Сегодня во время панихиды мы присоединились в память о погибших к выжившим в этой катастрофе. Для меня была честь встретиться с людьми Гренфелл Юнайтед, которые организовали службу и играют важную роль, обеспечивая пастырскую опеку над пострадавшими и защищая семьи, чтобы такое трагическое событие никогда не повторилось.
– говорится в публикации на странице герцогов.
Кейт Миддлтон и принц Уильям на панихиде / Фото из инстаграмма герцогов Кембриджских
Предыдущие образы Кейт Миддлтон
- Кейт Миддлтон вместе с мужем побывала на церемонии вручения ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Для мероприятия она выбрала элегантное платье и шляпку насыщенного голубого цвета.
- Жена принца Уильяма ездила в Брент, где посетила детский благотворительный фонд Little Village. Для светского выхода выбрала стильный и классический аутфит. Она надела молочную кофту, блейзер в похожем оттенке и черные прямые штаны.
- Со 2 по 5 июня в Лондоне продолжались торжества по случаю празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. На праздничных мероприятиях Кэтрин демонстрировала разные наряды – нежные и яркие. Какими аутфитами герцогиня очаровывала публику – смотрите по ссылке.