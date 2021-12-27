Часто девушки не знают, что же одеть на празднование Нового года. Тогда на помощь приходят страницы в социальных сетях их кумиров. Для многих украинских модниц это аккаунт телеведущей Лилии Ребрик, которая чуть ли не ежедневно демонстрирует новые аутфиты.

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Новогодний look Лилии Ребрик

Телеведущая сделала несколько кадров в фотостудии, которую празднично украсили к Новому году и Рождеству. Лилия позировала в атласном светло-коричневом платье. Наряд был на тонких бретельках, а на талии – тоненький пояс. Это подчеркнуло фигуру Ребрик и придало образу привлекательности и женственности.

Такое нежное и романтичное платье звезда дополнила бежевыми лакированными босоножками на каблуке. Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила, а на лице сделала повседневный макияж – коричневые тона с акцентом на губах. На лице Лилии сияла улыбка. Видно, что она счастлива пребывать в предновогодней суете и ощущении грядущих праздников.

Лилия Ребрик в коричневом платье возле елки / Фото из инстаграма телеведущей

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