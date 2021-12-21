Новогодние праздники вот-вот начнутся, украинские модницы уже выбирают новые стильные аутфиты, которыми будут очаровывать гостей. Один из вариантов показала Настя Каменских.

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Новогодний look Насти Каменских

Исполнительница позировала на камеру на фоне огромных подарков. NK надела платье в обтяжку насыщенного красного цвета. Наряд был без рукавов и с соблазнительным вырезом на ноге, что придавало образу женственности.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, а на лице сделали макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Неординарным дополнением аутфита стали длинные и массивные блестящие серьги.

Настя Каменских в красном платье / Фото из инстаграма певицы

В посте артистка поделилась вариантами подарков под елку, которые точно понравятся каждому.

Текст публикации Насти Каменских:

Подготовила для вас список классных новогодних подарков, которые понравятся практически каждому человеку