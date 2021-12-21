Новогодние праздники вот-вот начнутся, украинские модницы уже выбирают новые стильные аутфиты, которыми будут очаровывать гостей. Один из вариантов показала Настя Каменских.
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Новогодний look Насти Каменских
Исполнительница позировала на камеру на фоне огромных подарков. NK надела платье в обтяжку насыщенного красного цвета. Наряд был без рукавов и с соблазнительным вырезом на ноге, что придавало образу женственности.
Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, а на лице сделали макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах. Неординарным дополнением аутфита стали длинные и массивные блестящие серьги.
Настя Каменских в красном платье / Фото из инстаграма певицы
В посте артистка поделилась вариантами подарков под елку, которые точно понравятся каждому.
Текст публикации Насти Каменских:
Подготовила для вас список классных новогодних подарков, которые понравятся практически каждому человеку
- Адвент-календарь. Помню, как в детстве, когда я жила в Италии, их дарили на Рождество. Мне очень нравилась эта традиция и с тех пор она хранилась в моем сердце как что-то милое и приятное. И я рада, что постепенно она приходит и в родную Украину. Календари со сладостями, уходовыми средствами, косметикой – вариантов много!
- Что-то для дома. Я обожаю красивый домашний декор, предметы и аксессуары. Красивая посуда, теплый качественный плед, свечи из натурального воска. Или можно самому раскрасить елочную игрушку и подарить – это будет очень ценно.
- 1st January starter pack – то есть для самого расслабленного дня в году – подписка на Нетфликс или другой портал с фильмами. И к этому обязательно добавить список ваших любимых фильмов. А еще уютные носочки, что-то вкусное и сладкое. В этот день можно есть все.
- Полезный подарок. Например увлажнитель/очиститель воздуха, массажер, сертификат на какой-то курс или мастер-класс.
- Билет на концерт\спектакль\в новое путешествие.
- Ежедневник и красивую ручку к нему, чтобы записать планы на 2022 год.
- Участие в нашей с фондом "Таблеточки" новогодней кампании. Каждый, кто примет участие и сделает взнос на лечение деток с онко, станет участником розыгрыша одного из 30-ти подарочных наборов.