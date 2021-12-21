Известная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) на днях выступила в Запорожье. На концерте звезда очаровала стильным образом.

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Образ Alyosha

Знаменитость позировала перед камерой в трендовом костюме молочного цвета и белом топе. Комплект состоял из брюк в стиле клеш, а также элегантного удлиненного жакета.

Alyosha дополнила изысканный образ аксессуарами: серьгами-подвесками и тонкими цепочками на шее. Среди светлых оттенков наряда особенно выделялся черный маникюр.

Певица распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила насыщенной красной помадой.



Alyosha / Фото из инстаграма звезды



Alyosha / Фото из инстаграма звезды



Alyosha / Фото из инстаграма звезды

Добавим, в предпраздничный период Леся Никитюк также выбирает наряды светлых цветов. На днях она показала снимки, как позировала возле декораций в белом платье от Андре Тана.

Подписчики исполнительницы засыпали ее лайками и комментариями. Также фаны оценили праздничный образ звезды: