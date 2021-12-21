Известная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) на днях выступила в Запорожье. На концерте звезда очаровала стильным образом.
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Образ Alyosha
Знаменитость позировала перед камерой в трендовом костюме молочного цвета и белом топе. Комплект состоял из брюк в стиле клеш, а также элегантного удлиненного жакета.
Alyosha дополнила изысканный образ аксессуарами: серьгами-подвесками и тонкими цепочками на шее. Среди светлых оттенков наряда особенно выделялся черный маникюр.
Певица распустила и выровняла волосы, а на лице сделала макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила насыщенной красной помадой.
Alyosha / Фото из инстаграма звезды
Alyosha / Фото из инстаграма звезды
Alyosha / Фото из инстаграма звезды
Подписчики исполнительницы засыпали ее лайками и комментариями. Также фаны оценили праздничный образ звезды:
- "Волшебная";
- "Милашка";
- "Ты лучшая";
- "Красавица".