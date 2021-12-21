Снежана Бабкина очаровала нежностью и женственностью. В зимние праздники каждой женщине хочется быть по-особому красивой. Звездной жене это точно удается.

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Праздничный look Снежаны Бабкиной

Она опубликовала сообщение, в котором предстала перед камерой в элегантном платье насыщенного зеленого цвета. Наряд имел неординарный пошив с одним рукавом, чем подчеркнул изящную фигуру знаменитости.

Жена Сергея Бабкина уложила короткие черные волосы в локоны, а на лице сделала вечерний макияж – с черными стрелками на веках и блестящей красной помадой на губах. Изысканные бусы и лаконичные серьги дополнили изысканный look Снежаны. А в руках она держала большое елочное украшение, придавшее образу атмосферности.

Снежана Бабкина в зеленом платье / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

Текст публикации Снежаны Бабкиной:

День чудес и волшебства наступил!

21 декабря – день зимнего Солнцестояния! И именно в этот магический день мы выполняем ритуал "Игрушка с желаниями"️ Представляете, я совершаю это волшебство около 25 лет

Итак, вот самая подробная и пошаговая инструкция:

зажгите свечу. Сегодня очень благоприятен живой огонь в доме;

приведите ум в спокойное состояние. С этим прекрасно справится медитация! Если у вас есть мои медитации – они отлично подойдут для этого. Выбор медитации – по внутреннему отклику. Важно! Прекратить мыслительную дискотеку внутри себя)));

кладем перед собой вашу ту самую ёлочную игрушку, которая открывается сверху;

берём маленький листок бумаги ( четверть тетрадного листа);

а теперь внимательно, вдумчиво записываем наши желания на листочке. Их должно быть 12. 12 желание звучит так: "Мои желания свершились!" Желания пишем самые нужные на год! Если вы можете без этого желания обойтись в этом году, напишите более нужное!!!;

сворачиваем листочек в трубочку. Для удобства, перевязываем ниточкой;

засовываем наши желания в игрушку;

вешаем игрушку на ёлку;

если нет Ёлки, подойдёт хвойный букет;

после Новогодних праздников, кладём игрушку ко всем остальным в коробку;

Открываем её только в декабре 2022;

Мы мысленно отпускаем наши желания, передаем их Вселенной!

Не зацикливайтесь и не думайте больше о них! Главное – получите удовольствие от процесса