Несмотря на запрет въезда: Моргенштерн в очередной раз собрался в Украину с концертами

Российский рэпер Моргенштерн планирует несколько концертов в Украине. В частности, в ноябре 2021 года он хочет выступить в Киеве, Запорожье и Харькове. Все это несмотря на то, что артист находится в "черном списке".

Российский исполнитель Моргенштерн, известный скандальными выходками и запретом въезда, может приехать с концертами в Украину. Информация о его билетах есть на сайте компании-дистрибьютора.

Смотрите также Моргенштерн убежден, что через несколько лет сможет подвинуть Путина с поста президента

Моргенштерн собрался в Украину

Рэпер планирует выступить с концертами в ноябре:

13 ноября – Запорожье,

15 ноября – Харьков,

16 ноября – Киев, "Дворец Спорта".

Отметим, что на концертах Моргенштерна установлены ограничения. Послушать артиста смогут лишь те, кому исполнилось 16 лет.

Анонсированные концерты несмотря на запрещенный въезд

На июнь 2021 года Моргенштерн еще в прошлом году запланировал концерты в Украине. Однако они так и не состоялись – артист заявил, что ему страшно сюда ехать.

28 апреля исполнителя внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответственно, ему запретили въезд. СБУ объяснила, что такое решение приняли из-за того, что Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребляет и распространяет наркотики.

Рэпер не молчал, а подал иск в ОАСК с требованием убрать его из "черного списка". Сейчас дело рассматривают, но запрет въезда в Украину до сих пор действует.

Несмотря на это, Моргенштерн в начале июля заявил, что приехал в Украину вместе со своей девушкой. Они сделали фото на фоне подсолнухов.

Также артист недавно дал интервью Дмитрию Гордону, где рассказал об отношении к Зеленскому и украинцам.

Добавим: цена билетов составляет от