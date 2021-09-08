Российский исполнитель Моргенштерн, известный скандальными выходками и запретом въезда, может приехать с концертами в Украину. Информация о его билетах есть на сайте компании-дистрибьютора.

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Моргенштерн собрался в Украину

Рэпер планирует выступить с концертами в ноябре:

13 ноября – Запорожье,

15 ноября – Харьков,

16 ноября – Киев, "Дворец Спорта".

Отметим, что на концертах Моргенштерна установлены ограничения. Послушать артиста смогут лишь те, кому исполнилось 16 лет.

Добавим: цена билетов составляет от 690 до 4 490 гривен.

Анонсированные концерты несмотря на запрещенный въезд