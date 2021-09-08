Российский исполнитель Моргенштерн, известный скандальными выходками и запретом въезда, может приехать с концертами в Украину. Информация о его билетах есть на сайте компании-дистрибьютора.
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Моргенштерн собрался в Украину
Рэпер планирует выступить с концертами в ноябре:
- 13 ноября – Запорожье,
- 15 ноября – Харьков,
- 16 ноября – Киев, "Дворец Спорта".
Отметим, что на концертах Моргенштерна установлены ограничения. Послушать артиста смогут лишь те, кому исполнилось 16 лет.
Анонсированные концерты несмотря на запрещенный въезд
- На июнь 2021 года Моргенштерн еще в прошлом году запланировал концерты в Украине. Однако они так и не состоялись – артист заявил, что ему страшно сюда ехать.
- 28 апреля исполнителя внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Соответственно, ему запретили въезд. СБУ объяснила, что такое решение приняли из-за того, что Моргенштерн пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребляет и распространяет наркотики.
- Рэпер не молчал, а подал иск в ОАСК с требованием убрать его из "черного списка". Сейчас дело рассматривают, но запрет въезда в Украину до сих пор действует.
- Несмотря на это, Моргенштерн в начале июля заявил, что приехал в Украину вместе со своей девушкой. Они сделали фото на фоне подсолнухов.
- Также артист недавно дал интервью Дмитрию Гордону, где рассказал об отношении к Зеленскому и украинцам.