Російський виконавець Моргенштерн, відомий скандальними витівками та забороною в'їзду, може приїхати з концертами до України. Інформація про його квитки є на сайті компанії-дистриб'ютора.

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Моргенштерн зібрався до України

Репер планує виступити з концертами у листопаді:

13 листопада – Запоріжжя,

15 листопада – Харків,

16 листопада – Київ, "Палац Спорту".

Зазначимо, що на концертах Моргенштерна встановлені обмеження. Послухати артиста зможуть лише ті, кому виповнилося 16 років.

Додамо: ціна квитків становить від 690 до 4490 гривень.

Анонсовані концерти попри заборонений в'їзд