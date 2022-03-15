Мариуполь находится в осаде. Российские захватчики беспощадно убивают мирное население, заставляют граждан страдать. Украинцы не забывают своих граждан, часто плачут от бессилия что-то изменить там.

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Катя Осадчая о Мариуполе

Сейчас телеведущая, как и многие украинцы, воюет на информационном фронте, помогает волонтерам. Она получает тысячи сообщений из Мариуполя и плачет от бессилия, потому что сейчас не может помочь тем, кто в осаде оккупационных войск.

Российские террористы ведут ужасную, коварную войну и безумные обстрелы, из-за которых нет возможности добраться до людей. Они блокируют гуманитарные грузы, упраздняют зеленые коридоры. враг украинского народа жесток и безжалостен.