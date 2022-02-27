В своем сообщении в инстаграме актриса отметила, что наш президент поднял весь мир на уши и постоянно включен в защиту нашей страны. Также звезда поблагодарила наши ВСУ и отметила, что наша армия является примером для всего мира.

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Полный текст сообщения Ксении Мишиной

Я хочу посвятить этот пост тебе, президент Владимир Зеленский. Можно сегодня на ты? Такого смелого, отчаянного, преданного своей стране президента у нас еще не было. Еще никто из предыдущих руководителей не был так включен в защиту страны, идею, независимость.

Ты поднял на уши весь мир своими звонками, настойчивостью и борьбой за правду и справедливость! Здесь в просторах интернета просто сойдет с ума наш враг. Тупоголовые бесы, зомбированные русскими ящиками с такими же тупоголовыми бесами. Но также я получаю множество сообщений поддержки от россиян, понимающих всю ущербность поступков своего государства и это радует.

Наша армия стала примером всего мира. Весь мир на нашей стороне благодаря тебе президент и нашим ребятам, которые ежеминутно отстаивают украинскую землю, украинскую независимость! Спасибо тебе! История будет гордиться таким президентом!

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