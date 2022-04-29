Не жди меня, мам, не звони, пап: Тодоренко выпустила трек, в котором попрощалась со всеми

У Регины Тодоренко, которая делает вид, что не замечает войну в Украине, вышла новая песня. Ее гастролерша посвятила любимому Владу Топалову. Так, в свежем треке она попрощалась со всеми, даже с родителями.

На днях состоялась премьера песни Регины Тодоренко – "Он за мной". Трек, очевидно, о любви к муже-россиянину Владу Топалову, который фигурирует в "Миротворце" за незаконные визиты в Крым. Именно через него певица поставила табу на тему войны в родной Украине, так что не удивительно, что в ее новом сингле звучат слова "до свидания всем".

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Регина Тодоренко простилась со всеми в новой песне

В свежей композиции гастролерши звучат довольно символические фразы о прощании с родителями, внутренних изменениях и безразличие к тому, что говорят о ней другие:

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой";

"Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой";

"Я люблю его больше себя самой. До свидания всем";

"Мне наплевать, что говорят о нас".

Похоже, таким образом Регина Тодоренко заявила, что ни о чем не жалеет и окончательно распрощалась со своей Родиной. Однако здесь ее не ждут еще с 24 февраля, когда она подло промолчала о наступлении России на Украину.

Что Регина Тодоренко говорит о войне