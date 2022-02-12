Не вижу чего-то плохого, – бывшая жена Позитива призналась, ревновала ли его к Насте Каменских

Украинский дизайнер и лучшая подруга NK Анна Андрийчук дала откровенное интервью, в котором призналась, что когда-то ревновала бывшего мужа Позитива к Каменских.

Анна Андрейчук и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) разведены, однако между ними сохранились дружеские отношения. Дизайнер поделилась, что они пережили чрезвычайно трудный этап в жизни.

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Анна Андрийчук о ревности

В детстве девушка занималась гимнастикой, однако в 16 лет сознательно решила уйти из этого спорта. Тогда и влюбилась до безумия в Алексея, за которого впоследствии вышла замуж. Но в начале отношений Анна ревновала любимого к Насте Каменских, которая активно развивала карьеру певицы.

Мы только начали встречаться, а Настя уже была на телеэкранах. Она тогда относилась ко мне с душой, а я, как говорит моя мама, была злобным карликом. Да, ревновала. Не вижу в этом ничего плохого,

– поделилась Анна.

Через некоторое время девушки подружились и сейчас являются лучшими подругами. Андрийчук призналась, что именно Настя первой узнала о ее разводе с Позитивом и постоянно поддерживала. Весной прошлого года Каменских с подругой улетела в Мексику, чтобы восстановиться после тяжелого периода в жизни. За несколько месяцев до этого NK потеряла отца.

Андрийчук призналась, что сейчас она невероятно счастлива. В конце 2021 года в ее доме появился домашний любимец. Теперь дизайнер ежедневно спешит домой, потому что знает, что там ее ждут. После развода Анна еще ни разу не была на свидании, но сейчас ее сердце открыто для новых отношений.

Брак Анны Андрейчук и Позитива