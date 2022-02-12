Анна Андрійчук та Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) розлучені, однак між ними збереглися дружні стосунки. Дизайнерка поділилася, що вони пережили надзвичайно важкий етап у житті.

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Анна Андрійчук про ревнощі

У дитинстві дівчина займалася гімнастикою, однак у 16 років свідомо вирішила піти з цього спорту. Тоді й закохалася до безтями в Олексія, за якого згодом вийшла заміж. Та на початку стосунків Анна ревнувала коханого до Насті Каменських, яка активно розвивала кар'єру співачки.

Ми лише почали зустрічатися, а Настя вже була на телеекранах. Вона тоді ставилася до мене з душею, а я, як каже моя мама, була злобним карликом. Так, ревнувала. Не бачу в цьому нічого поганого,

– поділилася Анна.

Через деякий час дівчата потоваришували й зараз є найкращими подругами. Андрійчук зізналася, що саме Настя першою дізналася про її розлучення з Позитивом та постійно підтримувала. Навесні минулого року Каменських з подругою полетіла в Мексику, щоб відновитися після важкого періоду в житті. За декілька місяців до цього NK втратила батька.

Андрійчук зізналася, що зараз вона неймовірно щаслива. Наприкінці 2021 року в її будинку з'явився домашній улюбленець. Тепер дизайнерка щодня спішить додому, бо знає, що там її чекають. Після розлучення Анна ще жодного разу не була на побаченні, але зараз її серце відкрите для нових стосунків.

Шлюб Анни Андрійчук та Позитива