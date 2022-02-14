Не пережили свой первый год, – Alyona Alyona разошлась с парнем-блогером

Пока весь шоу-биз делится романтическими фото с цветами и валентинками, Alyona Alyona признается, что порвала с любимым Денисом, более известным как Yoxden. Они расстались две недели назад, не повстречавшись и года.

О расставании Alyona Alyona объявила сначала в фейсбуке, опубликовав валентинку с желто-синим гербом и надписью: "Горжусь армией! Люблю Украину". В подписи рэперша заявила, что они с Денисом "остались любящими друзьями", а уже в инстаграме объяснила причину разрыва.

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Почему Alyona Alyona рассталась с парнем

Артистка попросила фанов не искать в их расставании подводных камней. Они разошлись не из-за измены, без ссор и ножей в спину.

Это решение пара приняла в начале февраля, после того, как целый месяц жила отдельно. На расстоянии влюбленные поняли, что друг без друга им легче, поэтому остались "верными друзьями".

Мы не пережили свой первый год. Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой: "Если любишь – отпусти"... Мы любим друг друга, но этого мало, чтобы оба были счастливы на все сто,

– заявила Alyona Alyona.

Alyona Alyona с парнем Денисом, с которым рассталась / Фото из инстаграма рэперши

Каким был роман Alyona Alyona с Денисом

Alyona Alyona и Yoxden познакомились осенью 2020 года на одной из светских тусовок. До января у них были только рабочие отношения, а встречаться они начали 14 февраля 2021-го.

Рэперша долго отказывалась рассекречивать любимого, называя его интернет-персоной. Однако в июле журналисты увидели их вместе, когда те садились в такси. Тогда вся страна узнала, что артистка встречается с тиктокером и блогером.

В сентябре Alyona Alyona переехала к бойфренду и радовалась, что будет засыпать и просыпаться рядом с ним.

В октябре они вместе летали в Финляндию, а Новый 2022 год праздновали в Стамбуле с родителями парня.

, после рождественских праздников Alyona Alyona съехала от бойфренда – собрала вещи и поехала в таинственное место в Украине, где должна была бы отдыхать от шоу-биза, стрессов и социальных сетей.

Полный текст публикации Alyona Alyona:

Мы не пережили свой первый год. Никто и представить не мог, что расстояние и разлука прольют свет на правду. А она оказалась горькой, как в самом банальном драматическом фильме: "Если любишь – отпусти". Без ссор и расставаний на день, неделю, месяц, без подводных камней, без ножей в спину, измен и так далее. Поэтому прошу всех не жалеть, не осуждать, не сочувствовать, не обвинять и не гадать на ромашке "Почему?".

Нам все это время казалось, что мы все делаем правильно и что у нас все получится. Но выходит, что лучше всего нам быть добрыми и верными друзьями. Иногда лучше поставить точку еще на берегу. И мы ее ставим, не довстречавшись 2 недели до первой годовщины.

Нам с Денисом был дан год. И мы благодарны за него. И мы любим друг друга, но этого мало, чтобы оба были счастливы на все сто. Сегодня День влюбленных, и я хочу пожелать вам любви, сколько бы она ни длилась. Она вдохновляет, она зажигает, она стопроцентно спасет мир.