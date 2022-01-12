Инстаграм-сторис звезды о том, что она покидает общее жилье с любимым днем ​​ранее изрядно взбудоражило сеть. Однако она выдержала интригу, и только сегодня поделилась, что повлияло на ее решение немного притормозить.

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Хочу исчезнуть на время… Ну как исчезнуть, я хочу уехать далеко и немного отдохнуть от работы артиста и попробовать себя еще в каких-то ремеслах. Хочу, чтобы рядом со мной исчезли: нездоровая пища, недосыпание и перегрузка в работе. А за 2021 год этого было достаточно,

– объяснила рэперша.



Alyona Alyona поехала на ретрит / Фото с инстаграм-сторис певицы

Alyona Alyona добавила, что хочет перезагрузку, для нее это очень важно! Она понимает, что будет очень скучать по любимому Денису, родителям и фанатам. Но сейчас она планирует уединиться далеко от столицы, но где именно – не признается.

"Не скажу куда, но скажу, что там мне будет спокойно. Верю, что я смогу стать другой и освободиться от негативных переживаний", – констатирует артистка.



Alyona Alyona поехала на ретрит / Фото из инстаграм-сторис певицы

Она обещает продолжать публиковать сообщения в инстаграме и общаться с фанатами, но снимать селфи и видео в сторис не планирует. Однако она будет делиться своим новым этапом в жизни на собственном телеграм-канале.

В интервью 24 каналу Alyona Alyona ранее рассказывала, что после рождественских праздников планирует на время исчезнуть с концертами и вернется "по весне".

Отметим, что артистка не в первый раз устраивает себе инста-детокс. В конце 2021 года она заявила, что меньше будет проводить время в сети, потому что это отнимает у нее значительную часть жизни.