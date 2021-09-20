Не одобряю, но поддерживаю, – Оля Полякова объяснила, почему не критикует дочь за мат в песнях

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала нецензурную песню своей дочери Маши. Она объяснила, что не может запретить девушке так проявлять свое творчество, хотя сама не одобряет нецензурную лексику.

Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша пошла по стопам матери и основала панк-группу "Швы". На первом концерте группы оказалось, что в одной из песен есть нецензурная лексика. За это волна хейта полилась как на Машу Полякову, так и на ее звездную мамочку.

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Оля Полякова о творчестве дочери

Исполнительница рассказала, что Маша не делилась с ней деталями своего творчества. Поэтому Оля Полякова так же, как и все, впервые услышала песни дочери. После выступления певица разговаривала с девушкой о ругательствах в треках.

"Довольно мало матов, они есть, но там еще есть и какие-то слова, которые даже в рифму там завязаны. Когда я была уже на концерте, я уже поняла, почему она мне ничего не показывала, потому что когда я услышала первое слово "пох*й", я чуть не опписалась. Я тебе честно скажу, я с ней говорила, я говорю: "Ну, ты же понимаешь, что я твоя мать?" – она ​​говорит: "Ну и что? Если ты моя мать, я не имею права развиваться, как я хочу?" – поделилась артистка.

Оля Полякова отметила, что по собственному опыту знает, как чувствует себя ребенок, когда его не поддерживают. Она вспомнила, что когда хотела поступить в музыкальное училище, мать спросила ее: "А у тебя что, голос есть?". Поэтому знаменитость не может не поддержать Машу, хотя нецензурную лексику в песнях не одобряет.

Так что я знаю, о чем я говорю, я не хочу, чтобы мои дети потом всю жизнь доказывали всем, себе и своему психотерапевту, что они чего-то стоят. Я не одобряю, но я поддерживаю. Ну поет она матом, подумаешь. А Моргенштерн, можно подумать, своими губками псалмы поет,

– подчеркнула звезда.

В то же время Оля Полякова призналась, что и сама не пытается избавиться слов-паразитов или ругательств в речи.

"Я считаю мат частью твердой жизненной позиции и если иногда нельзя иначе, то я и сама матерюсь. Поэтому я не сильно свою Машу ругала, потому что если мама матерится, то что ребенку делать", – отметила певица.

Творчество Маши Поляковой