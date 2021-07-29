Фигурой 37-летней Оли Поляковой восхищается многомиллионная аудитория. Певица часто публикует смелые фото в купальниках, однако последний кадр вызвал волну обсуждения в сети.

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Фаны заподозрили Полякову в пластике груди. Более того, публика считает, что операция была неудачной, так как ее прелести выглядят неестественно:

"Грудь, должно быть, силиконовая! Мы все видим";

"Ой, какой стремный силикон. Плохой ракурс для фото";

"Пластический хирург у вас так себе";

"Боже, сколько же силикона";

"Грудь точно не своя";

"Что с грудью, в самом деле? Тут даже не в ракурсе дело";

"Очень не натуральные. Красивая фигура, все идеально, а пластика очень выделяется".

Ответ Поляковой на слухи о пластике

Певица не стала отрицать, что прибегала к пластике груди. Вместо этого она осудила подписчиков за то, что их интересует только ее внешность, а не внутренний мир.

Какое вам дело до чужой груди, ног, задницы, морды? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред, когда в этом мире главнее иметь грудь, а не мозги, задницу, а не сострадание, губы, а не собственную позицию,

– эмоционально написала Оля Полякова.

"Вы понимаете, что внешность – это чистая вкусовщина. То, что нравится одному, – не по душе другому. Это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику", – добавила звезда.

Знаменитость отметила: больше всего ее угнетает то, что эйджистские и бодишеймерские комментарии летят не только в ее адрес, но и в сторону детей и подростков. Похоже, Полякова имеет в виду свою дочь Машу, которая неоднократно страдала от хейтеров.