Популярная ведущая Маша Ефросинина часто делится закулисьем съемочного процесса с 1,5-миллионной аудиторией. Звезда показала, что до последнего появления в кадре ее готовили, когда она лежала на диване.

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С видео видно, что визажистка завершает макияж, а стилист – прическу, тогда как ведущая лежит и выясняет рабочие вопросы по телефону. Команда Ефросининой делала последние штрихи, когда та была одета в легкое летнее платье в горох. Публикацию она дополнила надписью: "Начала верить в ретроматьйогоградный Меркурий".

Шквал критики в сторону Маши Ефросининой

Через несколько часов знаменитость поделилась реакцией фолловеров на неоднозначное видео. Большинство из них пришли к выводу, что подобная подготовка к съемке – прихоть ведущей, поэтому поспешили сообщить, что разочаровались в ней.

"Очень жаль визажистку. Я понимаю, это ее работа, но лежа делать мейк – это нечто. Я вас любила, но очень разочаровалась", – отреагировала подчисчица Маши Ефросининой.

"Проклятия, фукания и "разочарование" полетели быстрее, чем я думала. Вот вам типичный пример того, что людям не нужна правда. Они готовы переобуваться с "обожаю" в "разочарована" мгновенно", – отметила ведущая. Она сообщила, что была вынуждена лежать из-за блокады спины – инъекции, которая позволяет временно "отключить" болевой рефлекс.

Барышня спешит написать мне, какое я бездушное говно, даже на секунду не потрудившись предположить иное. Что, например, мне делают мейк в таком положении, потому что я лежу с блокадой на спине и не могу пошевелиться,

– объяснила Маша Ефросинина.

Реакция Маши Ефросининой на критику / Фото с инстаграм-сторис звезды