Как политический деятель и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер принял участие в церемонии открытия климатической конференции Austrian World Summit в Вене. Он высказался не только о загрязнении Соединенных Штатов Америки, но и о российской нефти, которую до сих пор покупает Европа.

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Шварценеггер "наехал" на Европу из-за российской нефти

Киноактер подметил, что за первые два месяца войны Россия запустила по Украине ракет почти на 8 миллиардов евро. Однако это ничто по сравнению с миллиардами, которые страна-агрессорка заработала на экспорте топлива. Он обвинил Европу в финансировании войны против Украины.

"Давайте будем честны сами с собой. 1 300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", – откровенно заявил Арнольд Шварценеггер.

На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны прекратить лгать сами себе,

– мощно добавил знаменитость.

Шварценеггер призвал мир избавиться от зависимости от ископаемого топлива, ведь в настоящее время существуют все необходимые для этого технологии.

Арнольд Шварценеггер упрекнул Европу из-за российского топлива: смотрите видео онлайн

Кстати, с подобным призывом ранее выступала певица Джамала. Она говорила, что "мир играет в двое ворот", потому что за первые 100 дней войны заплатил России более 61 миллиарда евро за энергоресурсы.

Как Шварценеггер поддерживает Украину в войне