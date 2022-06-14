Как политический деятель и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер принял участие в церемонии открытия климатической конференции Austrian World Summit в Вене. Он высказался не только о загрязнении Соединенных Штатов Америки, но и о российской нефти, которую до сих пор покупает Европа.
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Шварценеггер "наехал" на Европу из-за российской нефти
Киноактер подметил, что за первые два месяца войны Россия запустила по Украине ракет почти на 8 миллиардов евро. Однако это ничто по сравнению с миллиардами, которые страна-агрессорка заработала на экспорте топлива. Он обвинил Европу в финансировании войны против Украины.
"Давайте будем честны сами с собой. 1 300 ракет, которые Россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо", – откровенно заявил Арнольд Шварценеггер.
На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны прекратить лгать сами себе,
– мощно добавил знаменитость.
Шварценеггер призвал мир избавиться от зависимости от ископаемого топлива, ведь в настоящее время существуют все необходимые для этого технологии.
Арнольд Шварценеггер упрекнул Европу из-за российского топлива: смотрите видео онлайн
Как Шварценеггер поддерживает Украину в войне
- Сразу же после российского вторжения в Украину звезда заявил: "Мои мысли с украинским народом. Я разделяю ваше горе и надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и человечностью перед этим кошмаром. Пусть Бог вас благословит".
- Если в феврале Арнольд Шварценеггер не обвинял в войне ни Путина, ни Россию, то в марте низложил всю ответственность на Кремль. "Ваши власти говорят, что эта война для денацификации Украины. Это не правда. Украина не начинала эту войну. Ее начали не националисты и не нацисты. Власть Кремля ее начала", – обращался он к российским солдатам. Не всем понравилось его чрезмерное увлечение русским народом.
- Недавно, в июне, знаменитость приняла вышиванку от уроженца Бучи, работающего с ним в новом проекте.