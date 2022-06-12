Проект этногруппы ДахаБраха Dakh Daughters пригласили на мероприятие в Лос-Анджелесе. Его организовал благотворительный фонд CORE, который основали оскароносный актер Шон Пенн и Энн Ли. За океан девушки летали не зря, ведь за один вечер им удалось собрать сумасшедшую сумму для Украины.

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Группа Dakh Daughters собрала миллион долларов для Украины

Благодарны прекрасному Шону Пенну за приглашение выступить Dakh Daughters на благотворительном вечере. Звезда, которая остается человеком и поддерживает Украину в такие трудные времена,

– подписала Наталья Бида фото с актером.

В театре Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе группа Dakh Daughters и Шон Пенн развернули украинский сине-желтый флаг и сфотографировались на память.

Группа Dakh Daughters с Шоном Пенном / Фото из фейсбука Натальи Беды

Dakh Daughters – украинская женская театрально-музыкальная группа, выступающая в жанрах фрик-кабаре и театрального перформанса. В его составе семь девушек, играющих на 15 музыкальных инструментах.



Широкую популярность коллектив приобрел летом 2013 года после выхода клипа на песню Rozy/Donbass.

Как Шон Пенн помогает Украине