Як політичний діяч і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер долучився до церемонії відкриття кліматичної конференції Austrian World Summit у Відні. Він висловився не лише про забруднення Сполучених Штатів Америки, а й про російську нафту, яку досі купує Європа.
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Шварценеггер "наїхав" на Європу через російську нафту
Кіноактор підмітив, що за перші два місяці війни Росія запустила по Україні ракет на майже 8 мільярдів євро. Однак це ніщо в порівнянні з тими мільярдами, які країна-агресорка заробила на експорті палива. Тож він звинуватив Європу у фінансуванні війни проти України.
"Давайте будемо чесними самі з собою. 1300 ракет, які Росія запустила в українські міста протягом перших двох місяців війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це багато. Але водночас Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо", – відверто заявив Арнольд Шварценеггер.
На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну. Ми повинні припинити брехати самі собі,
– потужно додав знаменитість.
Шварценеггер закликав світ позбутися залежності від викопного палива, адже нині існують всі необхідні для цього технології.
Арнольд Шварценеггер дорікнув Європі за російське паливо: дивіться відео онлайн
Як Шварценеггер підтримує Україну у війні
- Одразу ж після російського вторгнення в Україну зірка заявив: "Мої думки з українським народом. Я поділяю ваше горе та надію на мир. Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром. Хай Бог вас благословить".
- Якщо в лютому Арнольд Шварценеггер не звинувачував у війні ані Путіна, ані Росію, то в березні скинув усю відповідальність на Кремль. "Ваша влада говорить, що ця війна для денацифікації України. Це не правда. Україна не починала цю війну. Її почали не націоналісти й не нацисти. Влада Кремля її почала", – звертався він до російських солдатів. Тож не всім сподобалося його надмірне захоплення російським народом.
- Нещодавно, у червні, знаменитість прийняв вишиванку від уродженця Бучі, який працює з ним у новому проєкті.