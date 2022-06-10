Хотя после 24 февраля Россию накрыли шестью пакетами санкций, но за эти три месяца Европа заплатила ей более 60 миллиардов долларов за энергоресурсы. Джамала призвала мир прекратить финансировать войну, террор и геноцид украинского народа.

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Джамала разозлилась на Европу

"3 месяца после начала полномасштабной войны мы видим, что санкции душат экономику, но отнюдь не останавливают агрессора. И поэтому пока Европа потребляет российские энергоносители, а мировые бренды продолжают оперировать на территории РФ, ее экономика и дальше будет работать", – заверила артистка.

Если эмбарго, то полное эмбарго. Нет времени для компромиссов. Как ни крути, но мир продолжает игру в двое ворот. Инвестируя в Россию, потребляя российское, армия РФ и в дальнейшем будет иметь ресурс и силы уничтожать Украину,

– подчеркнула Джамала.

Свою эмоциональную публикацию она дополнила роликом творческого объединения War Against War, где показано, что каждое кипячение чайника, каждый кусок угля, каждая капля горючего убивают и разрушают украинские города.

"Я бы хотела, чтобы это видео разлетелось за пределами Украины", – добавила певица.

В комментариях Джамалу поддержали украинские и европейские фаны:

"Сколько!? Сколько времени еще нужно, чтобы понять весь трагизм? Мир! Почему?";

"Давайте вместе остановим Россию";

"В политике человечности не найдешь… Только у обычных людей достаточно человечности, чтобы попытаться остановить эту войну";

"Без слов все ясно и понятно. Россия уничтожает Украину, и если ее не остановить, она будет лезть дальше. Остановим это вместе".

Как Джамала помогает Украине в войне с Россией

Напомним, по состоянию на начало апреля Джамала собрала для Украины потрясающую сумму – 83 миллиона евро! Больше всего – 13,4 миллиона фунтов стерлингов – на Concert For Ukraine в Бирмингеме, Великобритания.

На этом певица не остановилась и дальше гастролирует по Европе с благотворительной целью. На июнь у нее запланированы концерты в Польше, Словении, Испании, Нидерландах и на британском музыкальном фестивале Гластонбери.