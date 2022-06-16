Не хочу попасть в статистику, – Остапчук о жарких ссорах с женой во время звездных разводов

Украинский телеведущий Владимир Остапчук поделился, что бывают моменты, когда он бранится со своей любимой Кристиной. Но с 24 февраля они начали по-другому относиться к этому и больше ценить общую жизнь.

Остапчук признается, что он и Кристина – "настоящая итальянская парочка", но каждый из них все равно идет на встречу после ссоры.

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С 24 февраля в отношениях мы повзрослели. Некоторые моменты закрыли – не обращаем на них внимание, потому что есть более важные вещи, чем ссоры. И не хочется попасть в статистику, которая сейчас в шоубизнесе. Потому что я уже сбился из числа, сколько пар разошлось,

– говорит Остапчук.

Ведущий Слава Демин пошутил, что именно Остапчук начал тенденцию среди разводов, когда в 2019 году подал на развод с женой Еленой Войченко. "Я извиняюсь, я виноват в том, что в 19 году разошелся, а оно нашло вас в 2022-м", – ответил в шутку Остапчук.

Владимир также рассказал, как сохранить отношения в стрессовое время:

"Находить в себе стоп. Потому что ты понимаешь, что это такая игра – у кого больше эго. В какой-то момент нужно просто уйти из комнаты, охладиться, не общаться какое-то время", – поделился мужчина.

Владимир Остапчук в шоу "Слава+": видео онлайн

Звездные разводы

Телеведущие в частности вспомнили о том, какие пары развелись во время полномасштабной войны, а таких несколько: