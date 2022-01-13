Не было песни, – гастролерша Ани Лорак оправдалась за то, что 7 лет не пела на украинском

С августа прошлого года Ани Лорак пытается вернуть любовь украинской публики. Ради этого она впервые за 7 лет спела на соловьином. Молчала же звезда потому, что "не было достойной песни".

После Майдана народная артистка Ани Лорак поехала в Россию под крыло Киркорова. Там она отсиживалась долгих 7 лет – активно гастролировала, собирала коллекцию российских наград и хвасталась дружбой с запрещенными на Родине артистами. Как выяснилось, за это время звезда не забыла родной язык. Она не пела на украинском только потому, что никто не мог написать ей достойную песню.

Читайте также Российская гастролерша Ани Лорак собралась в тур по Украине: в какие города она осмелится приехать

Много лет я не выпускала треков на украинском, потому что не было достойной песни. Песня "Бачила", на мой взгляд, очень чувственная и лирическая, одна из самых прекрасных в новом альбоме,

– заявила Ани Лорак.

Она имеет в виду украиноязычный трек, который вошел в ее новый альбом "Я жива". Песня "Бачила" вышла в сентябре 2021 года. Певица якобы написала ее в соавторстве с саундпродюсером Егором Глебом – экс-возлюбленным TAYANNA, который бросил ее с сыном ради Лорак. "Слова из глубины моего сердца", – описывала украиноязычную композицию сама артистка.

"Я считаю ее прекрасным примером того, как должна звучать украинская музыка сегодня", – громко заявила Ани Лорак.

Ани Лорак – Бачила: смотрите видео онлайн

Это не первое одиозное заявление Ани Лорак о творчестве вне Украины:

На российском фестивале "Новая волна" в Сочи выразилась, что "в музыке нет национальности, она звучит от сердца". Похоже, именно поэтому последние 7 лет весь репертуар Ани Лорак был исключительно русскоязычным.

Еще больше певица оскандалилась в интервью украинскому СМИ. Свои гастроли в России Лорак оправдала тем, что она "птичка, которая дарит музыку без границ". Более того, из Киева артистка якобы сбежала потому, что "требовала больше места, чтобы летать".

, последний раз Ани Лорак творила украинскую музыку в мае 2014 года. После Революции Достоинства, оккупации Крыма и Востока Украины она выпустила песню, а после премьеры поехала в Россию.