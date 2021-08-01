Звездная пара решила, что партнерские роды – не для них. Если раньше MamaRika шутила, что таким способом бережет психику любимого, то теперь признается – не хочет, чтобы Сергей Середа видел "момент истины".
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Называйте нас старомодными, трусами, но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше. Сергеевич будет всегда рядом, но в сам момент истины, когда откроется "портал", я хочу, чтобы он был в соседней комнате,
– объяснила MamaRika.
Она добавила, что мужчина будет поддерживать ее во время потуг и после рождения малыша, ведь их палата в частном роддоме рассчитана на двух родителей.
"Тусить мы будем постоянно вместе", – поделилась MamaRika.
Певица добавила, что еще несколько дней назад ее "накрывало приступами паники" из-за волнения перед первыми родами. Сейчас же она вполне спокойна и ждет дня рождения первенца, как Рождества в детстве. MamaRika сумела перестроиться на правильную волну, ведь осознала – это крутой праздник в их семье.
Кто из звезд решился на партнерские роды
- Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк поддерживал любимую во время родов. Модель Даша Хлыстун должна была родить естественным путем, однако врачам пришлось делать кесарево сечение.
- Шоумен Никита Добрынин также присутствовал на родах. Он признался, что рыдал от счастья во время первой встречи с новорожденным сыном.
- Популярный ведущий Анатолий Анатолич на днях стал многодетным отцом. На партнерские роды он решился лишь с третьей попытки и выразил восторг силой жены.