Звездная пара решила, что партнерские роды – не для них. Если раньше MamaRika шутила, что таким способом бережет психику любимого, то теперь признается – не хочет, чтобы Сергей Середа видел "момент истины".

К теме Беременная MamaRika рассекретила вес перед родами

Называйте нас старомодными, трусами, но чувствуем, что так для нашей семьи будет лучше. Сергеевич будет всегда рядом, но в сам момент истины, когда откроется "портал", я хочу, чтобы он был в соседней комнате,

– объяснила MamaRika.

Она добавила, что мужчина будет поддерживать ее во время потуг и после рождения малыша, ведь их палата в частном роддоме рассчитана на двух родителей.

"Тусить мы будем постоянно вместе", – поделилась MamaRika.

Певица добавила, что еще несколько дней назад ее "накрывало приступами паники" из-за волнения перед первыми родами. Сейчас же она вполне спокойна и ждет дня рождения первенца, как Рождества в детстве. MamaRika сумела перестроиться на правильную волну, ведь осознала – это крутой праздник в их семье.

Кто из звезд решился на партнерские роды