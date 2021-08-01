Зіркова пара вирішила, що партнерські пологи – не для них. Якщо раніше MamaRika жартувала, що в такий спосіб береже психіку коханого, то тепер зізнається – не хоче, щоб Сергій Середа бачив "момент істини".

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Називайте нас старомодними, боягузами, але відчуваємо, що так для нашої сім'ї буде краще. Сергійович буде завжди поруч, але в сам момент істини, коли відкриється "портал", я хочу, щоб він був у сусідній кімнаті,

– пояснила MamaRika.

Вона додала, що чоловік буде підтримувати її під час потуг і після народження малюка, адже їхня палата в приватному пологовому будинку розрахована на двох батьків.

"Тусити ми будемо постійно разом", – поділилась MamaRika.

Співачка додала, що ще кілька днів тому її "накривало приступами паніки" через хвилювання перед першими пологами. Зараз же вона цілком спокійна і чекає дня народження первістка, як Різдва в дитинстві. MamaRika зуміла перелаштуватися на правильну хвилю, адже усвідомила – це найкрутіше свято в їхній родині.

Хто з зірок наважився на партнерські пологи