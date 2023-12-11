Очень гордимся, – в Украине объявили "Семью года"
Источник:Тимур Мирошниченко
В столице прошла общенациональная премия года "Золотые руки". Во время мероприятия объявили "Семью года". Ею стали Тимур и Инна Мирошниченко с детьми.
Семье вручили статуэтку в виде двух золотых рук, которые крепко держаться. Телеведущий с женой отметили, что очень гордятся новым званием. Они отметили, что будут развиваться и показывать пример в воспитании детей и создании счастливой семьи.
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Мирошниченки стали "Семьей года"
Звездные супруги поделились радостным известием в своем инстаграмме. Они опубликовали фото, где отметили, что новый статус для них многое значит.
Очень гордимся. Большая честь для нас! Будем только укреплять свои позиции,
– подчеркнула жена телеведущего.
Реакция сети
В комментариях под публикацией поклонники поддержали Мирошниченков. Они подчеркнули, что полностью согласны с новым статусом звездной семьи.
- "Заслужено! Для меня вы тоже "Семья года"";
- "Желаю в дальнейшем совершенствоваться и увеличивать семейный круг в любви, здоровье, радости и счастье! Божьего благословения";
- "Поздравляю! Вы действительно заслуживаете эту премию";
- "Заслуженно и для меня вы – пример";
- "Поздравляю! Ваша семья – это действительно пример для многих! Лучшие родители своим очаровательным деткам";
- "Это действительно ваша награда. Вы ее заслужили. Поздравляю";
- "Ваша семья самая лучшая!".
Семья Мирошниченков
- Тимур и Инна – пара, которая раньше воспитывала двух детей – 5-летнюю дочь Мию и 4-летнего сына Марка.
- Но в январе они решили усыновить ребенка.
- В конце концов, после длительных поисков супруги наконец-то нашли мальчика и уже в конце июля Тимур и Инна забрали 2-летнего Марселя домой.
- Кроме того, Инна Мирошниченко сообщила, что усыновит еще одного ребенка.
- Интересно, что осенью Тимур Мирошниченко получил специальную премию "Папа года" – выбор редакции, ведь своим примером вдохновляет многих родителей на усыновление ребенка.