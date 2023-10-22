Она сильно травмировалась, когда упала на камень. Марина разбила себе губу, которую пришлось даже зашивать, и выбила несколько зубов.
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NAVKA травмировалась во время съемок мюзикла
Как оказалось, артистка потеряла сознание и упала на камень.
Порванная губа и выбиты три передних зуба. Такова цена съемок мюзикла "Меч единства". На такой поворот я не рассчитывала,
– написала исполнительница.
Марина отметила, что "надеялась, что это сон. Но этот ужас оказался реальностью…".
Кроме того, по словам певицы, сначала в одной из больниц она столкнулась с непрофессионализмом врачей: "Зашили губу, как фаршированную утку и забыли в ней 2 кусочка зуба".
К счастью, исполнительница нашла других специалистов, которые исправили это. Теперь NAVKA продолжает съемку мюзикла.
Артисты, которым становилось плохо на сцене
- У американского гитариста Эл Ди Меола произошол сердечный приступ на концерте в Румынии. Его сразу госпитализировали в больницу.
- Во время выступления в Лас-Вегасе Адель из-за плохого самочувствия ушла за кулисы. Там она потеряла сознание. Выяснилось, что это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.
- Раньше украинская певица Jerry Heil упала на бетонный пол оркестровой ямы. Так она сломала себе ребро и потом долго проходила реабилитацию.