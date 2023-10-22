Она сильно травмировалась, когда упала на камень. Марина разбила себе губу, которую пришлось даже зашивать, и выбила несколько зубов.

К теме Анна Тринчер на высоком каблуке упала со сцены: момент попал на видео

NAVKA травмировалась во время съемок мюзикла

Как оказалось, артистка потеряла сознание и упала на камень.

Порванная губа и выбиты три передних зуба. Такова цена съемок мюзикла "Меч единства". На такой поворот я не рассчитывала,

– написала исполнительница.

Марина отметила, что "надеялась, что это сон. Но этот ужас оказался реальностью…".

Кроме того, по словам певицы, сначала в одной из больниц она столкнулась с непрофессионализмом врачей: "Зашили губу, как фаршированную утку и забыли в ней 2 кусочка зуба".

К счастью, исполнительница нашла других специалистов, которые исправили это. Теперь NAVKA продолжает съемку мюзикла.

Артисты, которым становилось плохо на сцене