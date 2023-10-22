Вона сильно травмувалася, коли впала на камінь. Марина розбила собі губу, яку навіть довелося зашивати, та вибила декілька зубів.

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NAVKA травмувалася під час знімань мюзиклу

Як виявилося, артистка втратила свідомість і впала на камінь.

Порвана губа і вибиті три передніх зуби. Така ціна знімань мюзиклу "Меч єдиності". На такий поворот я не розраховувала,

– зазначила виконавиця.

Марина зауважила, що "сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю…".

Крім того, за словами співачки, спершу в одній з лікарень вона стикнулася з непрофесіоналізмом лікарів: "Зашили губу, як фаршировану качку і забули в ній 2 шматочки зуба".

На щастя, виконавиця знайшла інших спеціалістів, які виправили це. Тепер NAVKA продовжує знімання мюзиклу.

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