Вона сильно травмувалася, коли впала на камінь. Марина розбила собі губу, яку навіть довелося зашивати, та вибила декілька зубів.
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NAVKA травмувалася під час знімань мюзиклу
Як виявилося, артистка втратила свідомість і впала на камінь.
Порвана губа і вибиті три передніх зуби. Така ціна знімань мюзиклу "Меч єдиності". На такий поворот я не розраховувала,
– зазначила виконавиця.
Марина зауважила, що "сподівалась, що це лише сон. Але цей жах виявився реальністю…".
Крім того, за словами співачки, спершу в одній з лікарень вона стикнулася з непрофесіоналізмом лікарів: "Зашили губу, як фаршировану качку і забули в ній 2 шматочки зуба".
На щастя, виконавиця знайшла інших спеціалістів, які виправили це. Тепер NAVKA продовжує знімання мюзиклу.
Артисти, яким ставало погано на сцені
- В американського гітариста Ел Ді Меола стався серцевий напад на концерті в Румунії. Його одразу госпіталізували до лікарні.
- Під час виступу у Лас-Вегасі Адель через погане самопочуття пішла за лаштунки. Там вона знепритомніла. З'ясувалось, що це трапилось через радикуліт, на який виконавиця страждає вже тривалий час.
- Раніше українська співачка Jerry Heil впала на бетонну підлогу оркестрової ями. Так вона зламала собі ребро і потім тривалий час проходила реабілітацію.