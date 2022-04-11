Наверно, что-то произошло в голове, – Маша Ефросинина призналась, общается ли с родными из Крыма

Телеведущая Маша Ефросинина родилась и выросла в Крыму. Она увезла маму из Керчи, но там остались ее родственники. Как выяснилось, они поддерживают войну, которую Путин развязал в Украине, потому что не пишут и не звонят звезде.

Незаконная оккупация Крыма стала для Маши Ефросининой болезненным ударом. В родном городе Керчь она не была с 2014 года, но поддерживала отношения с оставшейся там родней. Так было до 24 февраля 2022-го, до того, как Россия пошла на Украину с полномасштабной войной.

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Маша Ефросинина о родственниках из Крыма

Я с ними не общаюсь, они ни разу не написали мне, не позвонили. О чем мне с ними общаться?

– эмоционально выразилась Маша Ефросинина.

Она добавила, что имеет родных и в России, ее дядя живет в Санкт-Петербурге. Более 40 дней он молчал, а на днях сам позвонил со словами, что ему жаль. Правда, не Маше Ефросининой, которая активно и повсюду осуждает Россию за войну, а ее сестре Лизе.

"Вчера моя сестра мне сказала, что наш дядя, родной брат нашего папы, написал, что ему очень жаль. Он живет в Питере. На шестую неделю что-то случилось в голове, наверное", – поделилась телезвезда.

Полное интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн

Как украинский шоу-биз общается с родными из России