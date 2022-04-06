38-летняя Джамала сбежала из Киева после первых взрывов утром 24 февраля. Звезда так испугалась, что уехала, в чем была, – в спортивном костюме, а с собой взяла только детей и документы. Поэтому ее раздражают все, кто не верит в страшные реалии, которые принесла Россия в Украину.

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Джамала о родственниках из России

Певица отдает себе отчет, что россиян, равно как и ее родных крымчан, зомбируют, им постоянно угрожают. Поэтому с родственниками, живущими в России, она общается лично и рассказывает, что пережила сама.

Я пытаюсь разговаривать с родственниками, живущими в России, очень осторожно объясняю всю ситуацию. Окей, вы не верите СМИ. Я вам говорю. Я ехала с детьми, и передо мной пролетела ракета. Я с утра выехала, потому что проснулась от звука бомбы. Я сама себе это придумала?

– эмоционально заявила Джамала.

Правда, неизвестно, верят ли ее словам родные или нет. Этого звезда не уточнила.