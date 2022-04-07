Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что в течение недели обращалась к россиянам, в частности, и своим знаменитым коллегам. Она поделилась, что использовала практически все ресурсы для обращений.

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Российские звезды отвечали Ефросинии

Маша Ефросинина рассказала, как россияне реагировали на ее призывы выходить на митинги. Звезда решила не называть имен русских знаменитостей, отвечавших ей.

"Я не смогу назвать имена, потому что они действительно на коленях почти просили . Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны в аудитории 18+. Они написали что-то вроде: "Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех поубивают"", – призналась телеведущая.

Маша Ефросинина добавила, что впоследствии поняла, что ее видео ничего не меняют. Однако она решила резко не отступать и продолжать записывать эмоциональные ролики, потому что до сих пор все-таки смотрят россияне.

Заметим , Алексей Дурнев также мог общаться с российскими звездами . Когда они писали сообщения, после просмотра блогером сразу же удаляли переписку.