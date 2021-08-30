Жена Никиты Добрынина, как и он сам, не ожидала, что материнство станет для нее таким испытанием. Сначала Даша Квиткова планировала растить сына самостоятельно, однако уже через три недели после родов нашла няню для новорожденного Льва.
К теме Как отреагировала на беременность и когда рожать: невеста Сасанчина поделилась признаниями
Как изменилась жизнь Квитковой после рождения сына
По словам победительницы "Холостяка", полтора месяца с сыном были веселыми, сумбурными и полными неожиданностей. За такой короткий промежуток времени она многое сделала впервые. 23-летняя Даша Квиткова научилась:
- высыпаться за несколько минут;
- ругаться с Никитой Добрыниным шепотом;
- ходить в туалет с ребенком на руках;
- принимать душ за одну минуту;
- различать детский крик;
- ходить в пижаме без укладки, с отросшими маникюром и корнями;
- есть завтрак на ужин;
- использовать ноги как руки.
Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма блогерши
Добавим, несмотря на все трудности материнства Даша Квиткова готова рожать во второй раз. Всего за полчаса после первых родов она уверяла врачей, они с Никитой Добрыниным придут к ним за девочкой.
Блогерша предполагает, что произойдет это не раньше, чем через год. Все потому, что она хочет вернуть тело в лучшую форму, чем до первой беременности.
Полный текст публикации Даши Квитковой:
Эти полтора месяца были веселыми, сумбурными и полными неожиданностей от Льва. Как много было сделано впервые. Все эти "впервые" я решила собрать в подборку, которая наилучшим образом показывает силу и масштабы материнской любви.
Итак, я впервые:
- высыпалась всего за несколько минут. При этом умудрялась держать свое питание. Как следствие, вижу желаемый результат;
- научились ругаться с мужем шепотом;
- впервые ходила в туалет с ребенком на руках. Такая у мам супергеройская сила;
- принимала душ за одну минуту, будто сдаю нормативы. Между прочим, очень полезный навык, всегда пригодится;
- начала решать несколько задач одновременно. Когда Никита заканчивает рабочие дела и может остаться со Львом, у меня есть всего ничего для того, чтобы привести в порядок не только себя, но и наш дом. Плюс работу никто не отменял;
- впервые смотрела турецкий сериал. Привет, я мама в декрете;
- поняла, что можно не злиться, а смеяться до слез, если обкакунькали тебя, твоего мужа и ваш новый светлый ковер;
- выучила азбуку детского крика и стала его различать. Пожалуй, самая сложная азбука в мире;
- ходила так долго в пижаме, без укладки с отросшими маникюром и корнями;
- ела завтрак на ужин, но даже этому радовалась;
- плакала так много и так много любила. Надеюсь, я смогу сохранить навсегда этот спектр чувств и эмоций, он бесценен;
- научилась использовать ноги как руки;
- поняла, насколько у меня железные нервы. Я однозначно стала улучшенной версией себя;
- целовала чужие пятки и получала от этого нереальное удовольствие.
Спасибо Льву за все это.