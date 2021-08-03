23-летняя Даша Квиткова пожаловалась, что не справляется с маленьким сыном сама. Поскольку девушка против того, чтобы детей воспитывали бабушки, она нашла няню. Блогерша пообещала постоянно быть с малышом и кормить его грудью, няня будет только страховать ее.

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Победительница "Холостяка" призналась, что это решение они с Никитой Добрыниным приняли после того, как она не спала по ночам и окончательно истощилась.

После этого фото, моих глаз и уставшего состояния мы нашли няню,

– сообщила Даша Квиткова.



Даша Квиткова / Фото с инстаграм-сторис блогерши

Однако не все фоловеры блогерши обрадовались такой новости. Они вспомнили, что сразу после родов Даша Квиткова категорически отказывалась от помощи родных. Новоиспеченная мама заявляла: они с Добрыниным будут справляться сами – без бабушек и нянь:

"Бабушки нет, няни нет, а люди говорили. Добро пожаловать в клуб";

"Правильно, но зачем надо было говорить "никаких нянь и помощников, хотим сами прожить все это";

"Говорили, что никаких нянь. Дети – это не так легко, как вы себе представляли".

Мы говорили, что нам не нужна помощь первые две недели, поэтому нас дома не ждала няня или бабушка. Мы разбирались со всем сами. Наконец я могу диктовать няне и бабушке, что делать, а не они мне,

– объяснила Даша Квиткова.

Блогерша рассказала, что будет с сыном круглосуточно, а няня лишь будет "охранять его сон", когда она будет выяснять рабочие вопросы, готовить или будет в душе.

Правда, Даша Квиткова все же признала – у них с Никитой Добрыниным, как и у всех других людей, бывают проколы и меняются мысли. По ее словам, они не должны нести статус "идеальности".

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Добавим, вскоре Даша Квиткова будет возвращаться в форму после родов – усиленно будет заниматься спортом. В декрет она идти не собирается, поэтому неудивительно, что помощь няни понадобилась ей так быстро.