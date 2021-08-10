23-летняя Даша Квиткова хочет быть молодой мамой, поэтому в ближайшее время готова забеременеть во второй раз. Отвечая на вопросы подписчиков, блогер призналась, что произойдет это тогда, когда она восстановится после первых родов.

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Я хочу максимально восстановить свое тело, чтобы оно вернулось в форму, возможно, даже лучшую, чем до беременности. Тогда уже будем второго ребеночка планировать,

– заявила Даша Квиткова.

Более того, девушка считает, что к тому времени они с Никитой Добрыниным будут опытными родителями, соответственно воспитание второго малыша будет легче.

"Мы будем знать, что и как, будем готовы к тому, что нас ждет", – поделилась Квиткова.

Отметим, уже через 6 дней после рождения первенца супруги мечтали о втором ребенке. Даше Квитковой нестрашно рожать снова, она мечтает подарить Добрынину дочку.

Напомним, недавно блогерша нашла няню для одномесячного сына, которая "будет охранять его сон". Все потому, что молодая мама отказывается от помощи бабушек, а сама не справляется. Новоиспеченный папа Никита Добрынин сейчас в командировке, на съемках тревел-проекта.

"Мой муж сейчас обеспечивает нашу семью. Он не веселится, он на работе. Поэтому муж работает, пока я сижу с ребенком", – подчеркнула Даша Квиткова.