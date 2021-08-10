23-летняя Даша Квиткова хочет быть молодой мамой, поэтому в ближайшее время готова забеременеть во второй раз. Отвечая на вопросы подписчиков, блогер призналась, что произойдет это тогда, когда она восстановится после первых родов.
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Я хочу максимально восстановить свое тело, чтобы оно вернулось в форму, возможно, даже лучшую, чем до беременности. Тогда уже будем второго ребеночка планировать,
– заявила Даша Квиткова.
Более того, девушка считает, что к тому времени они с Никитой Добрыниным будут опытными родителями, соответственно воспитание второго малыша будет легче.
"Мы будем знать, что и как, будем готовы к тому, что нас ждет", – поделилась Квиткова.
Напомним, недавно блогерша нашла няню для одномесячного сына, которая "будет охранять его сон". Все потому, что молодая мама отказывается от помощи бабушек, а сама не справляется. Новоиспеченный папа Никита Добрынин сейчас в командировке, на съемках тревел-проекта.
"Мой муж сейчас обеспечивает нашу семью. Он не веселится, он на работе. Поэтому муж работает, пока я сижу с ребенком", – подчеркнула Даша Квиткова.