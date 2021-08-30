Дружина Нікіти Добриніна, як і він сам, не очікувала, що материнство стане для неї таким випробуванням. Спочатку Даша Квіткова планувала ростити сина самостійно, однак уже через три тижні після пологів знайшла няню для новонародженого Лева.

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Як змінилося життя Квіткової після народження сина

За словами переможниці "Холостяка", півтора місяця з сином були веселими, сумбурними й повними несподіванок. За такий короткий проміжок часу вона багато зробила вперше. 23-річна Даша Квіткова навчилась:

висипатися за кілька хвилин;

лаятися з Нікітою Добриніним пошепки;

ходити в туалет з дитиною на руках;

приймати душ за одну хвилину;

розрізняти дитячий крик;

ходити в піжамі без укладки, з відрослим манікюром і корінням;

їсти сніданок на вечерю;

використовувати ноги як руки.

Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Додамо, попри всі труднощі материнства Даша Квіткова готова народжувати вдруге. Усього за пів години після перших пологів вона запевняла лікарів, що вони з Нікітою Добриніним прийдуть до них за дівчинкою.

Блогерка припускає, що станеться це не раніше, як через рік. Усе тому, що вона хоче повернути тіло в кращу форму, ніж до першої вагітності.

Повний текст публікації Даші Квіткової:

Ці півтора місяця були веселими, сумбурними й повними несподіванок від Лева. Як багато було зроблено вперше. Всі ці "вперше" я вирішила зібрати в добірку, яка найкращим чином показує силу і масштаби материнської любові.

Отже, я вперше:

висипалась всього за кілька хвилин. При цьому примудрялася дотримуватися свого харчування. Як наслідок, бачу бажаний результат;

навчилися лаятися з чоловіком пошепки;

вперше ходила в туалет з дитиною на руках. Така у мам супергеройська сила;

приймала душ за одну хвилину, ніби здаю нормативи. Між іншим, дуже корисна навичка, завжди знадобиться;

почала вирішувати кілька завдань одночасно. Коли Нікіта закінчує робочі справи й може залишитися з Левом, у мене є всього нічого для того, щоб привести до ладу не тільки себе, але й наш будинок. Плюс роботу ніхто не скасовував;

вперше дивилася турецький серіал. Привіт, я мама в декреті;

зрозуміла, що можна не злитися, а сміятися до сліз, якщо обкакунькали тебе, твого чоловіка і ваш новий світлий килим;

вивчила абетку дитячого крику і стала його розрізняти. Мабуть, найскладніша абетка у світі;

ходила так довго в піжамі, без укладання, з відрослим манікюром і корінням;

їла сніданок на вечерю, але навіть цьому раділа;

плакала так багато і так багато любила. Сподіваюся, я зможу зберегти назавжди цей спектр почуттів і емоцій, він безцінний;

навчилася використовувати ноги як руки;

зрозуміла, наскільки у мене залізні нерви. Я однозначно стала кращою версією себе;

цілувала чужі п'ятки й отримувала від цього нереальне задоволення.

Спасибі Леву за все це.