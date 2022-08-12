"Жінка, що тебе чекає": Наталка Карпа презентует щемящую песню о любви во время войны

Впервые за месяцы полномасштабной войны Наталка Карпа представит новую песню. Она посвящает ее всем женщинам, которые сейчас ждут мужей с фронта.

Трек "Жінка, що тебе чекає" был готов к выпуску еще до полномасштабного вторжения. Но после 24 февраля он приобрел новые смыслы, а премьера переносилась, поскольку вся деятельность артистки была направлена на благотворительные концерты в поддержку ВСУ.

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Муж Наталки Карпы – военный. Еще в начале отношений с Евгением Тереховым в 2016 году певица на себе почувствовала, что значит ждать любимого с войны. Однажды мы с ним были в гостях у его боевых собратьев. Там я познакомилась с женами военных. Я плакала от их историй, как они провожали мужчин на фронт, об этих сообщениях, которые ждешь перед сном, потому что заснуть невозможно от тревоги, как радуешься короткому: "Жив, все хорошо"; о том, как детей успокаивали, а сами не находили себе дома, о тех коротких, но счастливых встречах во время ротаций и снова слезы прощания… А сейчас с этим столкнулись сотни тысяч украинских семей,

– поделилась переживаниями Карпа. Наталья Карпа – "Жінка, що тебе чекає": слушайте песню онлайн Эту песню написал Влад Дарвин. Его вдохновила история Наталки и Евгения, музыкант мечтал написать композицию о безграничной силе влюбленной женщины: "Я подумал, что первой эту песню должен показать именно Наташе, ведь по сути это она меня вдохновила на ее создание. Кроме того, мне всегда хотелось увидеть ее в музыке немного другой – сильной в слабости, прекрасной в уязвимости, верной, чистой и в то же время обольстительной. Мы долго работали с Наталкой над этим уникальным коктейлем чувств, но результатом я доволен".