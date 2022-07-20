Jerry Heil уже несколько месяцев находится за границей, выступает на благотворительных концертах. Ее мама осталась в Украине. Но исполнительница смогла записать вместе с ней общий трек.

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Jerry Heil спела с мамой

На расстоянии Jerry Heil и ее мама Людмила перепела песню Kupala. Интересно, что это уже не первая коллаборация дочери и матери. Возможно, совсем скоро они представят общую авторскую песню.

В комментариях под видео поклонники Jerry Heil засыпают такой дуэт комплиментами.

"Аж мурашки по коже".

"Какие же вы с мамой классные! Великолепный дуэт!"

"Очень круто!"

"Вы прекрасны и талантливы!"

"Вы хороший дуэт, душевный!"

Напомним, ранее украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили совместный с немецкой артисткой Ela трек Kupala, а также видеоклип на него: "В этом клипе история нашей культуры! Это украиноязычный фильм "Вечер на Ивана Купала", снятый на студии Довженко еще 50 лет назад! Призываю посмотреть! А песня Kupala будто стала саундтреком к нему и оживила фильм для нас, современников!".

Jerry Heil, Alyona Alyona, Ela – Купала: видео онлайн