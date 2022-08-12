Трек "Жінка, що тебе чекає" був готовий до випуску ще до повномасштабного вторгнення. Та після 24 лютого він набув нових сенсів, а прем'єра переносилася, оскільки вся діяльність артистки була спрямована на благодійні концерти на підтримку ЗСУ.
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Чоловік Наталки Карпи – військовий. Ще на початку стосунків з Євгеном Тереховим, у 2016 році, співачка на собі відчула, що означає чекати коханого з війни.
Якось ми з ним були в гостях у його бойових побратимів. Там я познайомилась з дружинами військових. Я плакала від їх історій, як вони проводжали чоловіків на фронт, про ці повідомлення, які чекаєш перед сном, бо заснути неможливо від тривоги, як радієш короткому: "Живий, все добре"; про те, як дітей заспокоювали, а самі не знаходили собі місця вдома, про ті короткі, але щасливі зустрічі під час ротацій і знову сльози прощання… А зараз з цим зіткнулись сотні тисяч українських сімей,
– поділилася переживаннями Карпа.
Наталка Карпа – "Жінка, що тебе чекає": слухайте пісню онлайн
Цю пісню написав Влад Дарвін. Його надихнула історія Наталки та Євгена, музикант мріяв написати композицію про безмежну силу закоханої жінки: "Я подумав, що першою цю пісню маю показати саме Наталці, адже по суті це вона мене надихнула на її створення. Крім того, мені завжди хотілося побачити її в музиці трохи іншою – сильною у слабкості, прекрасною у вразливості, вірною, чистою та водночас звабливою. Ми довго працювали з Наталкою над цим унікальним коктейлем почуттів, але результатом я задоволений".
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