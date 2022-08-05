Настя Каменских призналась, что в основу ее песни "Коли мине війна" легли тысячи историй любви, которые согревали и поддерживали в течение пяти месяцев войны. Это трек о любви, которая одолевает все злое, оберегает, вдохновляет, придает силы – о любви, которой полны сердца украинок.

Интересно "То ли Боря Апрель, то ли Повалий": фаны раскритиковали макияж Камалии в новом клипе

Настя Каменских тронула песней "Коли мине війна"

Сложно представить всю ту боль, которую испытывает сегодня украинская женщина. Ее любовь и вера – самый сильный щит для каждой семьи. Каждая хочет, чтобы любовь стала оберегом и спасла тысячи жизней. Выстояла до конца. И позже, когда пройдут все невзгоды, самой главной наградой станет – снова быть вместе. Снова дарить счастье и радость близким,

– комментирует Настя Каменских.

В ее песне есть строки: "Будеш ти любити мене, коли мине війна". По словам звезды, это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые тяжелые минуты.

Клип на трек "Коли мине війна" Каменских сняла за границей, но отыскала там локацию, напоминающую украинское ржаное поле. В нем артистка позировала в белом вязаном платье и венке, который сплела сама.

Настя Каменских в клипе на песню "Коли мине війна" / Фото из пресс-службы певицы

Настя Каменских – Коли мине війна: смотрите видео онлайн

Реакция сети