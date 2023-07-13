Украинская актриса Наталка Денисенко высказалась о внешности и красоте. По ее мнению, красота есть как внутри, так и снаружи.
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Наталка Денисенко о пластике
Актриса вспомнила, как давала интервью Маше Ефросининой. Ведущая тогда предположила, что Наталка "помешана на внешности".
Помню что я тогда смеялась. Ведь регулярный поход к косметологу, это для меня забота о себе, и она не является чем-то "слишком". Первое, что я сделала, когда вернулась в Киев, после того, как мы с сынишкой убегали от войны на запад страны – записалась во все свои любимые салоны красоты. А сейчас перед отпуском вообще – святое,
– поделилась Денисенко.
Наталка Денисенко призналась, что не производила ни одной пластической операции. Относительно инъекций красоты звезда ими не злоупотребляет. "Поэтому качественная косметика и постоянный профессиональный уход для меня – это привычно".
Наталка Денисенко на процедуре / Фото из инстаграма Наталки Денисенко
Какие звезды признавались о пластике
- Предприниматель Даша Кацурина рассказывала, что сделала операцию на грудь около 6 лет назад – после рождения первого ребенка. Изменениями она довольна до сих пор.
- Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.
- Очередную пластическую операцию осенью прошлого года также сделала блоггер Саша Бо. Она ездила в Италию, где решилась на булхорн – это смена формы верхней губы.