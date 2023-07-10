Денисенко призналась, что ради этого провела почти весь день за рулем. Раньше актриса делилась, что очень скучает по мужу, которого долго не отпускали домой.

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Наконец-то Наталья смогла увидеть мужа. Звезда сама приехала к Андрею Фединчику, но неизвестно, где они встретились.

В Инстаграмме Денисенко отметила, что ради этой встречи проснулась в 5 утра и провела почти весь день накануне за рулем.



Наталья Денисенко поехала к мужу / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Измученная, но действительно счастливая. Потому что я увиделась с мужем. Пусть совсем немного, но спасибо и за это,

– написала она.

В соцсетях Наталья показала трогательные кадры по встрече с любимым. Андрей Фединчик нежно обнимал жену и стоял спиной, поэтому подписчики не смогли увидеть его лицо.

Под видео она оставила правдивую подпись: "Проехать сотни километров туда/обратно, чтобы попасть на паручасовое свидание с мужем".

Напомним, что в июне в Андрея Фединчика умер папа. Военный приезжал домой на несколько дней, чтобы попрощаться и похоронить родного человека. Ранее Наталья Денисенко говорила, что мужчина написал завещание ее имя.

Также звездные супруги виделось на Пасху. Актриса показывала, как святила кулич вместе с мужем-военным, его отпустили на несколько дней с передовой.