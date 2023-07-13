Українська акторка Наталка Денисенко висловилась про зовнішність та красу. На її думку, краса є як всередині, так і зовні.
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Наталка Денисенко про пластику
Актриса пригадала, як давала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ведуча тоді припустила, що Наталка "схиблена на зовнішності".
Пам'ятаю що я тоді сміялася. Адже регулярний похід до косметолога, це для мене піклування про себе, і воно не є чимось "занадто". Перше, що я зробила, коли повернулася в Київ, після того, як ми з синочком тікали від війни на захід країни – записалася у всі свої улюблені салони краси. А зараз перед відпусткою то взагалі – святе,
– поділилась Денисенко.
Наталка Денисенко зізналась, що не робила жодної пластичної операції. Щодо ін'єкцій краси – зірка ними не зловживає. "Тому якісна косметика і постійний професійний догляд для мене – це звично".
Наталка Денисенко на процедурі / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Які зірки зізнавалися про пластику
- Підприємиця Даша Кацуріна розповідала, що зробила операцію на груди близько 6 років тому – після народження першої дитини. Змінами вона задоволена досі.
- Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.
- Чергову пластичну операцію восени минулого року також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – це зміна форми верхньої губи.