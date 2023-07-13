Українська акторка Наталка Денисенко висловилась про зовнішність та красу. На її думку, краса є як всередині, так і зовні.

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Наталка Денисенко про пластику

Актриса пригадала, як давала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Ведуча тоді припустила, що Наталка "схиблена на зовнішності".

Пам'ятаю що я тоді сміялася. Адже регулярний похід до косметолога, це для мене піклування про себе, і воно не є чимось "занадто". Перше, що я зробила, коли повернулася в Київ, після того, як ми з синочком тікали від війни на захід країни – записалася у всі свої улюблені салони краси. А зараз перед відпусткою то взагалі – святе,

– поділилась Денисенко.

Наталка Денисенко зізналась, що не робила жодної пластичної операції. Щодо ін'єкцій краси – зірка ними не зловживає. "Тому якісна косметика і постійний професійний догляд для мене – це звично".



Наталка Денисенко на процедурі / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

Які зірки зізнавалися про пластику